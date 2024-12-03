Новая премия для молодежи «Яшьлек: Места. События. Люди» появилась в Татарстане

Молодежное медиа YASHLK («Яшьлек») запустило одноименную премию для молодежи Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Редакция издания и приглашенные эксперты из разных сфер собрали шорт-лист из 26 номинаций лучших событий, людей и мест, которые особенно запомнились представителям молодежи в 2024 году. Молодым людям до 5 декабря предстоит выбрать лучших путем народного голосования на сайте.

В категорию «Места» включены локации с уникальной атмосферой, доступностью и влиянием на молодежь. Были выбраны места, которые, по оценке инициаторов премии, стали центрами притяжения и вдохновения для татарстанской молодежи в текущем году.

В категорию «События» попали «моменты, которые объединяли, вдохновляли и оставляли незабываемые воспоминания». Оказались отобраны самые яркие, на взгляд составителей шорт-листа, события, запомнившиеся молодежи республики в 2024 году.

В категорию «Люди» вошли те, кто, по мнению сотрудников редакции и экспертов, вдохновлял и направлял молодежь вокруг себя. Использована следующая формулировка: «Самые яркие, активные и талантливые представители молодежи Татарстана от 14 до 35 лет, которые своими делами и идеями сделали этот год особенным».

Победителей премии огласят на церемонии награждения, которая пройдет 8 декабря в Казани, в театре «Созвездие-Йолдызлык».