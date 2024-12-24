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Новая поликлиника в жилом комплексе «Салават Купере» откроется до конца года
Новая крупнейшая поликлиника Казани в жилом комплексе «Салават Купере» откроется до конца 2024 года. Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.
«Это уникальный проект, причем не только для Татарстана, но и для России», – отметил министр.
Особенность филиала поликлиники Казанской клинической больницы №12 в жилом комплексе «Салават Купере» заключается в том, что здесь объединены под одной крышей детское и взрослое отделения, женская консультация и подстанция скорой медицинской помощи.
Подробнее о том, что будет в новой поликлинике читайте вскоре на «Татар-информ».
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