Новая поликлиника в жилом комплексе «Салават Купере» откроется до конца года

Новая крупнейшая поликлиника Казани в жилом комплексе «Салават Купере» откроется до конца 2024 года. Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.

«Это уникальный проект, причем не только для Татарстана, но и для России», – отметил министр.

Особенность филиала поликлиники Казанской клинической больницы №12 в жилом комплексе «Салават Купере» заключается в том, что здесь объединены под одной крышей детское и взрослое отделения, женская консультация и подстанция скорой медицинской помощи.

Подробнее о том, что будет в новой поликлинике читайте вскоре на «Татар-информ».