Новая платежная система «Пэйви» зарегистрирована в России

Банк России добавил в реестр новую платежную систему «Пэйви». Ее оператором является ООО «Пэйви», зарегистрированное во Владивостоке.

Согласно информации сервиса «СПАРК-Интерфакс», ООО «Пэйви» было зарегистрировано 16 февраля 2024 года. Уставной капитал — 21 201 395 рублей. Учредитель компании — Роман Вирич, а ее генеральный директор — Ярослав Настаченко.

Основным видом деятельности организации указано «денежное посредничество прочее». Кроме того, фирма занимается разработкой компьютерного программного обеспечения, консультативной деятельностью и работами в области компьютерных технологий, управлением компьютерным оборудованием, а также обработкой данных.

Газета «Коммерсантъ» обращает внимание на то, что это первая платежная система, внесенная в реестр в 2025 году. За 2024 год Центробанком были добавлены три системы: one2one (оператор — ООО «Фест Лайн»), «Омнипэй» (АО «ПейТех») и «Мультитрансфер» (ООО НКО «Мурманский расчетный центр»).