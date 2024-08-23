Новая песня Бикчентаева, поэзия: журнал «Казань» завершит сезон летних вечеров

Во дворе Присутственных мест Казанского Кремля 27 августа пройдет заключительный летний вечер журнала «Казань», во время которого будут представлены авторы августовского номера издания (его тема — «гастрономическое путешествие») и концерт.

Перед гостями выступят «королева казанского джаза» вокалистка Лилия Чугунова и саксофонист Евгений Соколов (он также является постоянным автором журнала «Казань»), ансамбль «Русские узоры» (Олег Мачин, Евгения Нестерова, Светлана Измайлова), народный артист РТ Рустем Абязов, который также является постоянным автором издания, учащиеся Казанской цирковой школы.

В программе премьера песни Дмитрия Бикчентаева, поэтические сюрпризы от главного редактора журнала «Казань» Альбины Абсалямовой и многое другое. Начало мероприятия в 18.00, вход свободный.

В июне и июле журнал провел на этой площадке два масштабных вечера. Их участниками стали выдающиеся деятели культуры — авторы, герои и друзья печатного издания.