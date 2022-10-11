Новая подземная парковка на 189 мест появилась возле станции метро «Авиастроительная»

В Казани, у станции метро «Авиастроительная», на улице Побежимова открылась подземная муниципальная парковка на 189 машино-мест. Воспользоваться ею водители смогут в любое время суток, передает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Объект закрытого типа расположен на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности. Первые 15 минут с момента въезда автомобиля на территорию являются бесплатными. Стоимость пользования парковкой зависит от длительности стоянки: до 1 часа — 30 рублей; от 1 часа до 3 часов — 50 рублей; от 3 часов до 10 часов — 100 рублей; от 10 часов до 14 часов — 150 рублей; более 14 часов — 200 рублей/сутки.

Ночной тариф действует с 6 вечера и 8 утра — в это время оставить автомобиль можно за 80 рублей. Также водители могут приобрести абонементы: на месяц — за 3,5 тыс. рублей, на год — 36 тыс. рублей.

Водители электромобилей и инвалиды могут пользоваться парковкой бесплатно. Для людей с ОВЗ на новом объекте предусмотрено 19 машино-мест.