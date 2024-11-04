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Новая неделя в Татарстане начнется со снега и порывистого ветра
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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
В понедельник, 4 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдут снег и мокрый снег, сообщили в Гидрометцентре РТ.
Ожидается юго-западный, южный ветер. В ночные часы его порывы могут достигать 14 м/с.
Ночью температуры воздуха составят от −6 до −1 градуса. Днем столбики термометров не поднимутся выше нуля — от −3 до 0 градусов.
Синоптики предупреждают, что на дорогах местами образуется гололедица.
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