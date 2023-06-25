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Общество 25 июня 2023 17:03

Новая неделя в Татарстане начнется с грозы и сильного ветра

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В понедельник, 26 июня, на территории Татарстана ожидается ухудшение погоды. Ночью и днем прогнозируются грозы и кратковременные усиления ветра, сообщает Гидрометцентр РТ.

Порывы ветра могут достигать 15–18 м/с. Температуры воздуха ночью составят от 8 до 13 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 19–24.

#прогноз погоды #сильный ветер #гроза
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