Новая неделя в Татарстане начнется с грозы и сильного ветра

В понедельник, 26 июня, на территории Татарстана ожидается ухудшение погоды. Ночью и днем прогнозируются грозы и кратковременные усиления ветра, сообщает Гидрометцентр РТ.

Порывы ветра могут достигать 15–18 м/с. Температуры воздуха ночью составят от 8 до 13 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 19–24.