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Новая неделя в Татарстане начнется с грозы и сильного ветра
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В понедельник, 26 июня, на территории Татарстана ожидается ухудшение погоды. Ночью и днем прогнозируются грозы и кратковременные усиления ветра, сообщает Гидрометцентр РТ.
Порывы ветра могут достигать 15–18 м/с. Температуры воздуха ночью составят от 8 до 13 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 19–24.
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