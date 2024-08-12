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Общество 12 августа 2024 06:05

Новая неделя в Татарстане начнется с дождя, грозы и града

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Новая неделя в Татарстане начнется с дождя, грозы и града
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане обещают облачную погоду с прояснениями. Пройдут дожди, местами сильные, локально ожидаются ливни и град. В некоторых районах возможна гроза, говорится в сообщении Гидрометцентра республики.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, скорость будет достигать 11 м/с, при грозе кратковременные усиления до 20 м/с, днем до 24 м/с.

Днем столбик термометра будет показывать от +16 до +21 градуса.

#прогноз погоды #гроза #град #ливни
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