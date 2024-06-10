Новая неделя в Татарстане начнется с дождей и гроз

фото: "Татар-Информ"

В понедельник, 10 июня, в Татарстане снова прогнозируют переменную облачность. По данным Гидрометцентра РТ, местами в республике пройдет кратковременный дождь и гроза.

Также ночью и утром в отдельных районах Татарстана ожидается туман. Ветер прогнозируют юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, но при грозе он в моменте усилится до 15-17 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, а днем поднимется до +25 и даже +30 градусов.