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Новая неделя в Татарстане начнется с 32-градусной жары и без осадков
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Фото: © «Татар-информ»
Сегодня, 7 августа, на территории Татарстана не ожидается существенных осадков, сообщает Гидрометцентр РТ. Прогнозируется переменная облачность, ветер от 5 до 10, местами до 14 м/с.
Ночью столбики термометров покажут от 14 до 19 градусов, а днем поднимутся до 27–32.
В Казани ожидается северный, северо-восточный ветер скоростью 5-10 м/с, местами порывами до 13 м/с. Воздух в столице республики сегодня днем прогреется до 28-30 градусов выше нуля.
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