Новая налоговая шкала сократит рост доходов населения

Аналитики НИУ ВШЭ предупреждают, что введение многоступенчатой шкалы НДФЛ в 2025 году может замедлить прирост реальных доходов россиян на 0,4%. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Многоступенчатая шкала НДФЛ отразится на всей экономике: почти половина ВВП России формируется за счет потребления домохозяйств, а его замедление автоматически снижает темпы роста. В 2024 году на частный спрос пришлось 2,9 процентного пункта из 4,3% роста экономики, в 2023-м – 3,8 п. п. из 4,1%.

Согласно новой шкале НДФЛ, ставка 15% теперь применяется к доходам свыше 2,4 млн рублей в год – вместо прежнего порога в 5 млн. Впервые прогрессия в налогообложении появилась в 2021 году, но с 2025-го она стала заметно жестче для более широкой группы граждан. Дополнительно возрастет налог на проценты по банковским вкладам – в 2,3 раза относительно уровня 2024 года.

Хотя общий денежный баланс домохозяйств (доходы, расходы, сбережения) формально остается стабильным, перераспределение внутри бюджета становится очевидным: обязательные платежи растут, спрос на отдельные товары и услуги снижается. Это может даже привести к падению налоговых поступлений с потребления, поскольку сокращается сама налоговая база. При этом сбережения могут увеличиться, но за счет сжатия текущего спроса.

Так как именно потребление населения – главный драйвер ВВП, его снижение оказывает сдерживающее влияние на экономику. Для сравнения: в 2024 году потребление составило 98,3 трлн рублей (49,6% ВВП), тогда как государственные расходы – лишь 18,9%, инвестиции – 26,6%, экспорт – 22,3%.

Частично рост налогов может быть компенсирован увеличением бюджетных расходов – это смягчит эффект, но не устранит его полностью. Одновременно наблюдается и другое тормозящее явление – замедление роста зарплат.

В марте 2025 года реальные зарплаты на крупных и средних предприятиях фактически не изменились по сравнению с мартом 2024-го. В апреле рост восстановился, но оказался вдвое слабее, чем годом ранее (4% против 8%).

Хотя уровень безработицы достиг рекордного минимума (2,2% в мае), работодатели сокращают набор персонала. Падение числа вакансий снижает мобильность работников, а значит, и возможности для увеличения заработков.

В итоге давление на доходы граждан усиливается как за счет налоговой реформы, так и из-за стагнации на рынке труда. Оба фактора в комплексе способны ограничивать потребительскую активность и, как следствие, замедлять экономическое развитие.