Новая мечеть «Сулейман» с культурным центром появится в казанском поселке Левченко

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

В казанском поселке Левченко откроется новый комплекс мечети «Сулейман», где с 2021 по 2023 год проводились строительные работы. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Строители демонтировали старое здание и возвели новый комплекс мечети и культурного центра площадью более 1 тыс. кв. метров. Автором проекта выступил архитектор Искандер Еникеев. У храма три белых купола — большой, малый и на минарете.

Большой молельный зал может вместить около 300 молящихся, зал для женщин располагается на втором этаже. Также предусмотрены различные кабинеты, тахаратхана. На крыле двухэтажного здания, оборудованном учебными классами и столовой, находится исламский культурный центр.