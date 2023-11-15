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Новая мечеть «Сулейман» с культурным центром появится в казанском поселке Левченко
В казанском поселке Левченко откроется новый комплекс мечети «Сулейман», где с 2021 по 2023 год проводились строительные работы. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.
Строители демонтировали старое здание и возвели новый комплекс мечети и культурного центра площадью более 1 тыс. кв. метров. Автором проекта выступил архитектор Искандер Еникеев. У храма три белых купола — большой, малый и на минарете.
Большой молельный зал может вместить около 300 молящихся, зал для женщин располагается на втором этаже. Также предусмотрены различные кабинеты, тахаратхана. На крыле двухэтажного здания, оборудованном учебными классами и столовой, находится исламский культурный центр.
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