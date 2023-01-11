Новая котельная в Приволжском районе Казани будет обслуживать 7 домов и детсад

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

В Казани, по улице Южно-Промышленная, заработает новая котельная — она придет на замену старой, требовавшей капитального ремонта и обновления тепловых сетей из-за износа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Строительные работы стартовали весной 2022 года. До начала следующего отопительного сезона будут проведены пуско-наладочные работы. Котельная будет обслуживать 7 жилых домов, а также детсад, филиал поликлиники №3 и стоматологию №9.

Новый объект оснащен современным автоматизированным оборудованием и не требует присутствия операторов, рассказал гендиректор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков мэру Ильсуру Метшину, который посетил новую котельную.

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

При этом здесь предусмотрено резервное топливное хозяйство — при аварийных ситуациях котельная сможет работать на дизеле. Для безопасности в помещении и на прилегающей территории установлены видеокамеры.

«На объекте установлено оборудование, которое производят в Беларуси, Москве и Санкт-Петербурге, где мы приобрели три котла. Можно сказать, что кроме горелок все отечественное», — рассказал Абдулхаков.