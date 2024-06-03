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Новая команда военных по контракту отправилась из Нижнекамска на СВО
В этот понедельник, 3 июня, еще 9 военнослужащих по контракту убыли по местам службы. Они будут служить в подразделениях Центрального военного округа, в подразделениях разведки, в подразделениях БПЛА, Северного флота, в том числе участвовать в СВО.
Напутственные слова убывающим сказали военный комиссар города Нижнекамск и Нижнекамского района РТ Газинур Ситдиков, представители духовенства и Нижнекамского отделения ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство», а также родственники.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более интересными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до одного миллиона рублей, а каждый месяц им выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее можно узнать по телефону: 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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