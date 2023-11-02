Новая книга о бурении морских скважин замечена мировыми экспертами нефтегазовой индустрии

Мировые эксперты отмечают важность книги о технике и технологии бурения морских скважин, выпущенной группой ученых, одним из которых является Шамиль Исламов из Республики Татарстан.

Недавно опубликованная книга «Техника и технология строительства скважин с плавучих буровых установок» (том I) стала ярким событием для нефтегазовой индустрии. Эксперты и научные деятели из разных стран обращают внимание на ее важность и ценность для развития оффшорного бурения и добычи углеводородов в мировом океане.

Одним из соавторов книги, добавившим свой вклад, стал Шамиль Исламов, уроженец Республики Татарстан. Совместные усилия авторов привели к созданию учебного пособия, которое отражает ключевые аспекты важности нефтегазовых ресурсов мирового океана и его шельфовой зоны в решении глобальных проблем топливной энергетики.

Ове Тобиас Гудместад, известный норвежский ученый, почетный профессор Университета Ставангера и мировой эксперт в области разработки месторождений углеводородов на шельфе, заметил, что книга способствует повышению безопасности при бурении скважин на шельфе, а иллюстрации и простые объяснения делают сложные технические аспекты доступными даже для тех, кто не является профессионалом.

Арнфинн Нергаард, еще один норвежский ученый, почетный профессор Университета Ставангера и мировой эксперт в области освоения морских нефтегазовых месторождений, рекомендовал книгу студентам, исследователям и специалистам отрасли. По его оценке, она предоставляет обзор всех аспектов сложной оффшорной деятельности и подчеркивает важность образования и программ обучения для обеспечения безопасности и устойчивых операций.

Мартин Райланс, известный британский ученый, заслуженный лектор общества инженеров-нефтяников и старший международный советник по вопросам гидравлического разрыва пласта и интенсификации притока, призвал к прочтению книги, подчеркивая, что она предоставляет обзор истории, планирования и бурения морских скважин, а также основных проблем, с которыми сталкиваются инженеры и супервайзеры.

В свою очередь Люк Де Боер, известный американский ученый и инженер-изобретатель в области морского бурения, посоветовал книгу каждому инженеру, отмечая, что она охватывает основные проблемы и их решения в технологии бурения морских и глубоководных скважин.

Владимир Павлович Овчинников, известный российский ученый, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, подчеркнул, что книга предназначена как для специалистов нефтегазовой промышленности, так и для студентов учебных заведений, изучающих эту предметную область.

В ближайшем будущем авторы планируют выпуск трех дополнительных томов. Эти новые издания будут представлять собой дополнительный ресурс для понимания мира оффшорного бурения и добычи углеводородов. Они расширят область знаний и охватят более глубокие аспекты проектирования, строительства и эксплуатации морских скважин, а также современного оборудования, используемого в морских и глубоководных условиях.

Эксперты мирового масштаба подчеркивают важность этого проекта и ожидают, что новые тома будут еще более информативными и актуальными, чем первый. Эти книги становятся неотъемлемой частью образования и исследований в области нефтегазовой индустрии и оффшорного бурения, а их выпуск превращается в событие, подчеркивающее вклад российских ученых в решение ключевых проблем энергетической отрасли.

Шамиль Исламов — признанный эксперт в области гидравлического разрыва пласта и интенсификации притока, член Евразийского союза экспертов по недропользованию, кандидат технических наук по специальности 25.00.17 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»). Автор и соавтор более 40 научных трудов, в частности, в высокорейтинговых журналах Scopus Q1-2, имеет более 15 патентов и программ на изобретение РФ.



Исследователь также обладает ценным международным опытом, включая работу в корпорации BP (British Petroleum), второй по величине нефтяной компании в мире, и стажировки в ведущих университетах и институтах Норвегии (Университет Ставангера), Польше (Горно-металлургическая академия), Германии (Фрайбергская горная академия) и Великобритании (Институт материалов, минералов и горного дела IOM3).