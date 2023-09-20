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Происшествия 20 сентября 2023 08:02

Новая группа бойцов ВСУ сдалась в плен по радиосвязи

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В ДНР группа бойцов Вооруженных сил Украины сложила оружие, сообщает РИА Новости.

Украинские военнып сдались в плен, предварительно выйдя на специальный российский радиоканал.

По данным агентства, группы ВСУ планомерно сдаются в плен и выходят на связь, вызывая позывной «Волга», который находится на открытой частоте 149.200.

#спецоперация на Украине
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