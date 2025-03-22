Новая глава МОК выступила против отстранения стран от Игр из-за военных конфликтов

Кирсти Ковентри, новый президент Международного олимпийского комитета, выступила против отстранения стран от Олимпийских игр из-за военных конфликтов. О своей позиции она рассказала телеканалу Sky News.

«Я бы хотела создать рабочую группу, которая попыталась бы разработать правила и руководящие принципы, которые мы как движение могли бы использовать для принятия решений, когда сталкиваемся с [военными] конфликтами», – заметила глава МОК.

В связи с этим Ковентри выразила уверенность, что для олимпийского движения важно обеспечить представленность спортсменов изо всех стран.

Она также напомнила, что в родной для нее Африке (двукратная олимпийская чемпионка является уроженкой Зимбабве) продолжаются ужасные конфликты, и констатировала, что сама проблема вооруженных противостояний никуда не исчезнет.

Относительно гипотетического допуска России к зимней Олимпиаде 2026 года спортивный функционер сказала: «Мы обсудим это с рабочей группой».

Ранее Международный олимпийский факультет рекомендовал допускать россиян только в нейтральном статусе.