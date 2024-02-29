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Происшествия 29 февраля 2024 15:26

«Новая газета» сообщила о задержании главреда Соколова

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«Новая газета», лишенная лицензии, сообщила, что был задержан главный редактор издания Сергей Соколов, на которого составили протокол за дискредитацию российской армии, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Соколова доставили в отдел полиции для составления административного материала. Отмечается, что дело касается одной из публикаций издания.

Дело будут рассматривать в Перовском суде, но пока еще материалы в него не поступили.

#задержание
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