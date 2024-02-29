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«Новая газета» сообщила о задержании главреда Соколова
«Новая газета», лишенная лицензии, сообщила, что был задержан главный редактор издания Сергей Соколов, на которого составили протокол за дискредитацию российской армии, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, Соколова доставили в отдел полиции для составления административного материала. Отмечается, что дело касается одной из публикаций издания.
Дело будут рассматривать в Перовском суде, но пока еще материалы в него не поступили.
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