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Новая экостанция, старт велосезона: в Казани прошел фестиваль «Следующая станция – Эко!»
Сегодня в столице Татарстана на набережной реки Казанки открылась экостанция. На новой площадке будут работать пункты раздельного сбора мусора и переработки отходов, просветительская выставка и пространство для общественных экологических мероприятий. В честь этого события на территории прошел фестиваль «Следующая станция — Эко!».
Как рассказала руководитель проекта «Экостанция» в Казани Алена Казакова, в новом павильоне жители могут изучить экспозицию о переработке упаковки: пластиковых бутылок и крышек, алюминиевых банок, пакетов от сока и молока. Внутри павильона расположены контейнеры для раздельного сбора редких отходов, а снаружи сетка в формате арт-объекта.
«В пространстве посетители могут узнать правила приема вторсырья и сдать его на переработку. Первая зона — это сбор редких фракций, где мы принимаем зубные щетки, диски, карты, чеки, ручки и карандаши. Вторая зона — выставочная, где наглядно показаны этапы переработки. Также есть и образовательная зона, которая рассказывает о том, как влияет проблема мусорного загрязнения на Казанку и ее обитателей», — отметила она.
В мастерской для казанцев организуют мастер-классы и лекции по переработке пластика. На современном оборудовании под руководством администратора павильона участники смогут увидеть процесс дробления собранных крышек, плавления и заполнения форм для получения экологичных сувениров.
Для неравнодушных жителей, которые поддерживают экодвижение, была организована презентация инсталляции из переработанных материалов, различные конкурсы, квизы и мастер-классы.
Гости смогли приобрести экотовары — винтажную посуду, редкие пластинки, предметы декора, аксессуары и книги. Также желающие получили возможность обменять, отдать на благотворительность или переработку свои вещи и подарить им вторую жизнь. Экоактивисты продемонстрировали, чем можно заменить одноразовые товары.
«Экостанция разрабатывалась на протяжении нескольких месяцев. Жители сегодня могут принести вторсырьё на сдачу в мобильный пункт. Для Казани это большое событие и масштабный проект. Участие в экопразднике приняли порядка 20 экосообществ. Для нас важно просвещать горожан о проблемах, связанных с экологией, и привлекать новых единомышленников», — отметила куратор спецпроектов и набережных реки Казанки Дирекции парков и скверов Асия Гиззатуллина.
Помимо этого, на фестивале стартовал летний велосезон. Перед заездом участники провели разминку, после чего более 300 велосипедистов проехали 15 километров от моста Миллениум до здания ГИМС.
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