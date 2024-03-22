Новая должность для Билла и судьба Валиуллина: о чем была итоговая «прессуха» «Ак Барса»

Билялетдинов ушел, но хотел бы остаться

Корреспондент «ТИ-Спорт» зашел с самого животрепещущего – будущего Зинэтулы Хайдяровича на посту главного тренера. И тот без долгих заходов объяснил, что больше оставаться у руля «Ак Барса» в себе потенциальных сил не находит. При этом он подчеркнул, что в хоккее остаться все-таки хочет.

«Что я могу сказать, я должен сказать, что я очень много проработал тренером и работа мне эта нравится. Это то, что я люблю, то, чему меня учили, чему я сам учился, я получал удовольствие от своей работы. Но работа главным тренером требует больших сил, эмоций, это большая ответственность. Поэтому я думаю, что для меня будет лучше, если я буду работать в хоккее, но в каком-то другом формате. Тем более что у нас была договоренность, что я только на один сезон подписываю. Поэтому все было запланировано», – поделился Зинэтула Билялетдинов.

О том, что наставник и сам не горит желанием оставаться на этом посту, мы говорили еще в недавнем видеоподкасте «ТИ-Спорт» «Вброс по фактам», где рассказывали, что Зинэтула Хайдярович прошлым летом буквально оказался заложником ситуации. В прошлом сезоне он согласился принять команду в экстренной ситуации, когда было необходимо спасать сезон. Но о том, чтобы Зинэтула Хайдярович продолжал работу, никто не помышлял. Уже позже пошли довольно наигранные слова, мол, «нужно завершить дело до конца». И Зинэтула Билялетдинов эту мантру повторил, когда был, по сути, вынужден остаться на посту. На своих последних пресс-конференциях Билялетдинов даже не пытался скрыть, что не держится за это место, а в итоге принял закономерное решение.

Уже другой представитель нашего издания решил на пресс-конференции «дожать» и выяснить, насколько специалисту удалось завести себя и найти ресурсы для работы с той же мотивацией, что и в «золотые» годы у руля команды.

– Можете уже по прошествии времени, когда эмоции устаканились, мысли приведены в порядок, сказать, что вам лично не хватило мотивации и сил работать в таком же ключе, как раньше? Работать с каждым индивидуально? – спросил корреспондент «ТИ-Спорт».

Не согласен. Я делал ту работу, которая необходима. И индивидуально, и командно. Все то, что необходимо, было сделано. Поэтому я говорю: тренерская работа сложная. Ответственная, и нагрузки большие. Здесь надо и силы, и терпение чтобы были. Главный тренер – это серьезная работа. Поэтому для меня это уже достаточно», – заявил специалист.

Какую должность займет Билялетдинов в «Ак Барсе»?

Что ж, к сожалению, приходится констатировать, что великий специалист, подаривший Казани и Татарстану в целом самые лучшие времена в хоккейной истории, уходит на той же самой ноте, что и в 2019 году. С чувством горечи, недосказанности. Лучший момент для ухода по итогам прошлого сезона был упущен, а финал карьеры оказался смазан.

Позже Зинэтула Хайдярович публично заявил, что был бы не прочь вернуться на свой предыдущий пост советника президента клуба по хоккейной вертикали в «Ак Барсе». Интересно, что, судя по реакции Марата Валиуллина, это признание стало откровением и для него. Очевидно, Зинэтула Хайдярович через медиа отправил месседж высшему руководству, что уходить из клуба полностью он бы не хотел.

«Я не знаю, мне сложно сейчас сказать, разговоры пока не вели. Но в должности, в которой я начинал в прошлом сезоне, она меня очень устраивала. Она была очень интересная. Потому что ты работаешь и с игроками, и с тренерами. Ну и она более свободная, а это очень важно», – признался специалист.

Важно сейчас во что бы то ни стало сохранить легенду в системе клуба. Да, вряд ли это будет пост генерального менеджера. Судя по всему, Марат Валиуллин сохраняет эту должность. Но это вопрос открытый, итогового совещания высшего руководства клуба еще не было. Однако вернуть Зинэтулу Хайдяровича на вполне комфортное место, где он может поделиться своим богатейшим опытом как с новым наставником, так и подсказать Наилю Маганову о существующих проблемах и недоработках, было бы самым удачным решением. Таким образом «Ак Барс» даст понять, что по-прежнему ценит и уважает свою легенду, а Билялетдинов еще получит шанс реабилитироваться. Пусть и в другой ипостаси.

Будущее команды зависит от решения высшего руководства. Совещания еще не было

После «чистосердечного признания» Зинэтулы Билялетдинова самой горячей темой ожидаемо стала фигура будущего наставника, а также контуры команды на следующий сезон. Без контрактов у «Ак Барса» до сих пор остаются более десяти хоккеистов. Зависшее положение всех связано именно с неопределенностью с тренером, в чем генеральный менеджер команды Марат Валиуллин честно признался.

«Потенциальные разговоры идут, но многие игроки, которые даже у нас, они ждут, кто будет новым тренером. Это где-то замедляет, но такие договоренности есть. И по контрактам, и другим вопросам. Если будет какая-то определенность в ближайшее время, то, соответственно, мы будем параллельно объявлять о продлении контрактов. Не хотим, чтобы игроки, которые нас интересуют, выходили на рынок после 30 апреля», – сказал генменеджер.

Что касается фигуры нового наставника, Марат Валиуллин конкретики не добавил.

«Можно ли говорить о кандидатах? В принципе допустимо. Их не так много, можно покрутить разные фамилии. Но конкретики пока нет. Мы меняли вектор в 2018 году, когда после ухода Зинэтулы Билялетдинова приходил Дмитрий Квартальнов, а затем и Олег Знарок. Хоккей сейчас меняется в сторону молодости. Некоторые СМИ пишут о том, что, например, “Торпедо” играет без системы. Но нет такого, чтобы коллектив был без системы. Есть атакующий хоккей, и даже он подразумевает игру в обороне. Какой придет тренер, с ним будем смотреть и решать. У нас много молодых ребят», – рассуждал Валиуллин.

Поменяют ли генменеджера?

Вопрос с новым главным команды действительно острый, но не менее важен и вопрос, а будет ли на своем посту и сам нынешний генеральный менеджер. Совещания руководства, как мы уже отметили, еще не было. И вполне возможно, что тотальная перестройка «Ак Барса» может коснуться куда большего числа сотрудников, нежели тренерский штаб и командный состав.

«Совещания мы все ждем, но пока не можем сказать, в каком ключе оно пройдет. У нас есть планы, как мы будем двигаться дальше», – сообщил Валиуллин.

В этом свете все вопросы о будущем хоккеистов или новых приобретениях можно рассматривать лишь как гипотетический вопрос. Например, Валиуллин снова подтвердил, что Дмитрий Воронков еще может оказаться в «Ак Барсе» даже на фоне такого удачного сезона в «Коламбусе». А также намекнул, что это может быть аренда.

«Диалог с Дмитрием идет, на днях мы с ним разговаривали. Он хочет дождаться окончания сезона в НХЛ, поговорить с родителями и принять окончательное решение. Мы его всегда ждем. Варианты есть разные», – заявил функционер.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Тренер меняется, а Радулов должен уйти

Очевидно, что хоккеисты (как на действующих контрактах, так и потенциальные свободные агенты) ждут объявления кандидатуры нового тренера. Об этом недвусмысленно говорили игроки, отправившиеся накануне в Нижнекамск. «Нам сейчас самое главное узнать, кто тренером будет», – шутили хоккеисты.

На этом фоне снова подвисает вопрос о сохранении в команде строптивого Александра Радулова, откровенно не справившегося в нынешнем сезоне ни с ролью капитана (атмосфера в команде была незавидная), ни с ролью лидера атаки команды – у него всего одна шайба в розыгрыше плей-офф.

«С ним, как и со всеми, мы общаемся весь сезон. Пока не дошли до конкретики. От главного тренера тоже будет понимание – нужен ли Александр Радулов здесь или нет», – объяснил Валиуллин.

На взгляд «ТИ-Спорт», 37-летний Радулов в «Ак Барсе» себя изжил и о продлении контракта с дорогостоящим хоккеистом речи быть не должно вне зависимости от кандидатуры нового наставника команды.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Нужен ли Билялов?

Не менее важным был вопрос о вратарской линии. Известно, что переговоры клуба с Тимуром Биляловым проходят очень сложно. По некоторым данным, доморощенный голкипер требует от казанского клуба трехлетний контракт – в сезон по 60 млн рублей. Учитывая нестабильность вратаря и его неспособность «подтащить» в решающих матчах, эти требования выглядят как минимум необоснованными.

Впрочем, в «Ак Барсе» все же надеются сохранить своего вратаря, а на уточняющий вопрос о том, будут ли в клубе искать усиление вратарской линии вне зависимости от итогов переговоров с Тимуром, ответили отрицательно. У нас, мол, есть Амир Мифтахов, а по Артуру Ахтямову будем говорить с «Торонто».

«Тимур сыграл не лучшим образом? Мы все в плей-офф сыграли не лучшим образом. В сезоне у него было и по двадцать матчей. Он вратарь очень высокого уровня, по сезону он показал второй коэффициент в лиге по отраженным броскам. Тимур впервые становится неограниченно свободным агентом. Понятно, что финансовые вопросы возрастают, но у нас есть диалог. Если все будет нормально, то Тимур Билялов останется в команде», – пообещал Валиуллин.

И надо признать, что это приговор команде на будущий сезон. Билялову уже 28 лет, своего пика он уже достиг и выше нынешнего уровня уже прыгнуть не сможет. Если в «Татнефти» хотят видеть свою команду с кубком еще раз, то перестройку коллектива нужно начинать именно с позиции «последнего рубежа».

«С микроклиматом и взаимопониманием с игроками было все в порядке, но вы сами знаете, о чем говорит отсутствие травм у игроков»

Напоследок корреспондент «ТИ-Спорт» все-таки постарался развить тему не самой «рабочей» и благоприятной атмосферы в команде. И главный тренер, не сумевший ее создать или хотя бы обуздать «бунтарей», тоже не последний из виновных. Сам Зинэтула Хайдярович с этой теорией до последнего не соглашался, ответив на вопросы журналистов двусмысленно.

– Насколько на итоговый результат повлиял такой фактор, как атмосфера в раздевалке? В ней нет того драйва, как у «Трактора», нет доверительного отношения, – задал вопрос представитель «ТИ-Спорт».

– Плей-офф – это серьезное соревнование. Здесь все команды, игроки мобилизуются. Командное настроение должно быть боевым, оно формируется на протяжении всего сезона. Когда подходим к плей-офф, то ребята должны выдавать необходимые эмоции. Я вижу, с какой отдачей сейчас играют команды. С сожалением смотрю, но вижу, с какой самоотдачей, желанием играют эти ребята, – не без горечи сетовал Зинэтула Хайдярович.

При этом, по словам наставника, с микроклиматом в раздевалке было все нормально.

У нас общий язык был. Нормально общались, нормально разговаривали. Разные ситуации бывают в команде, проблем я не вижу и не было. Повторюсь: реализация была не та, на которую мы рассчитывали, – сказал тренер.

Уже когда журналисты постарались сами вывести беседу в нужное русло и подтолкнуть к выводам о том, что игроки не слишком-то бились за тренера, Зинэтула Хайдярович не стал их разубеждать.

– В плей-офф у основной команды не было ни одной серьезной травмы. О чем это говорит?

– Вы сами знаете, о чем это говорит.

– Можно сказать, что вам не хватило рычагов в управлении командой? Например, поместить кого-то в список отказов.

– Зачем? Были поводы? Кого?

– Станислава Галиева, Артема Галимова…

– Они не очень хорошо начали сезон, но затем у них сформировалось неплохое звено с Семеном Кошелевым.

На такой ноте, когда тренер в характерной для себя манере не стал никого обвинять, но и оставил пищу для размышлений, и закончилась тренерская карьера Зинэтулы Билялетдинова у руля казанского хоккейного флагмана.