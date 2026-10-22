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Общество 22 октября 2026 19:56

Новак заявил о положительной динамике на российском рынке топлива

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Новак заявил о положительной динамике на российском рынке топлива
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На российском топливном рынке наметилась положительная динамика: производство бензина и дизельного топлива выросло, а компании формируют запасы. Об этом сообщило правительство РФ по итогам совещания под руководством вице-премьера Александра Новака.

Минэнерго представило доклад о балансе производства и потребления нефтепродуктов. В правительстве отметили, что улучшить ситуацию на рынке удалось благодаря ранее принятым компенсаторным мерам.

Новак также подчеркнул, что положительной динамики удалось добиться совместными усилиями федеральных и региональных властей, а также компаний топливной отрасли.

#топливо #бензин #дизельное топливо
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