Новак заявил о положительной динамике на российском рынке топлива
На российском топливном рынке наметилась положительная динамика: производство бензина и дизельного топлива выросло, а компании формируют запасы. Об этом сообщило правительство РФ по итогам совещания под руководством вице-премьера Александра Новака.
Минэнерго представило доклад о балансе производства и потребления нефтепродуктов. В правительстве отметили, что улучшить ситуацию на рынке удалось благодаря ранее принятым компенсаторным мерам.
Новак также подчеркнул, что положительной динамики удалось добиться совместными усилиями федеральных и региональных властей, а также компаний топливной отрасли.