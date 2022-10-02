Новак заявил, что «Северные потоки» можно отремонтировать

«Северный поток-1» и «Северный поток-2» технически можно будет отремонтировать, но на это потребуется много времени и средств. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак в программе телеканала «Россия-1» «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Новак назвал аварию беспрецедентной, но заверил, что возможности по ее устранению позже будут найдены. Сейчас, по словам вице-премьера, важнее всего разобраться, кто виновен в диверсии.

«На сегодняшний день исходим из того, что нужно в первую очередь разобраться в том, кто это сделал, и мы уверены, что в этом заинтересованы, определенные ранее высказывающие позиции, страны. И США, и Украина, и Польша в свое время говорили о том, что "эта инфраструктура не будет работать, они все сделают для этого", поэтому, конечно, в этом надо серьезно разобраться», — подчеркнул Новак.

На данный момент утечки на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» прекратились, давление в них стабилизировалось. Об этом сообщило Датское энергетическое агентство со ссылкой на данные компании Nord Stream AG.