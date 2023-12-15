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Новак заявил, что Россия намерена увеличить объем поставок энергоресурсов в Китай
Россия намерена и дальше увеличивать объем поставок энергоресурсов в Китай, а также привлекать китайские инвестиции и технологические решения в российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет РИА Новости.
Напомним, что недавно спикер провел в Пекине 20-е заседание российско-китайской межправительственной комиссии, посвященное энергетическому сотрудничеству. Выступая на заседании, Новак сказал, что Россия настроена на самое тесное партнерство с Китаем в энергетической сфере по всем направлениям сотрудничества.
«Речь идет как о дальнейшем наращивании поставок российских энергоресурсов на рынок КНР, так и о привлечении китайских инвестиций и передовых технологических решений в ТЭК РФ», - сказал тогда росссийский вице-премьер.
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