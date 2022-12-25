Новак заявил, что мир через 5-10 лет столкнется с новым энергетическим кризисом

Через 5-10 лет мир столкнется с дефицитом энергоресурсов и новым витком энергокризиса, который больше всего затронет страны ЕС. Такое мнение в интервью ТАСС высказал вице-премьер России Александр Новак.

«Многие западные нефтегазовые компании уже с опаской смотрят на все эти процессы (речь о действиях властей — прим. Т-и) и вместо инвестиций выводят средства в виде дивидендов. В будущем это приведет к тому, что в результате снижения объемов инвестиций энергоресурсов в ЕС станет не хватать», — пояснил вице-премьер.

По его словам, вводя очередные санкции и принимая меры по регулированию рынков, западные страны руководствуются не экономическим расчетом, а лишь заигрывают со своими избирателями.

Новак отмечает, что они получают сиюминутные, исключительно политическое, не экономические выгоды.

«Если же говорить о долгосрочных перспективах, то такими решениями они провоцируют глубокий долгосрочный кризис, дестабилизацию в Европе», — резюмировал он.