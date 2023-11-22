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Новак: В модернизацию НПЗ Россия инвестирует трлн рублей
До 2028 года 1 трлн рублей вложат в модернизацию нефтеперерабатывающих установок в РФ. Также планируют реконструировать и ввести в эксплуатацию 50 установок. Такое заявление сделал российский вице-премьер Александр Новак, пишет ТАСС.
Спикер уточнил, что с 2021-го Минэнерго России заключило уже 21 инвестиционное соглашение с нефтеперерабатывающими компаниями.
По словам Новака, ввод новых мощностей поможет увеличить производство бензина на 4 млн тонн в год, а дизеля — на 30 млн тонн в год.
К слову, новый механизм инвестиционных соглашений действует и для производителей нефтегазохимии. Как рассказал Новак, с данными производителями уже заключили пять подобных соглашений. Планируется инвестировать около 3,5 трлн рублей в нефтегазохимию к 2030 году.
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