Новак: В модернизацию НПЗ Россия инвестирует трлн рублей

До 2028 года 1 трлн рублей вложат в модернизацию нефтеперерабатывающих установок в РФ. Также планируют реконструировать и ввести в эксплуатацию 50 установок. Такое заявление сделал российский вице-премьер Александр Новак, пишет ТАСС.

Спикер уточнил, что с 2021-го Минэнерго России заключило уже 21 инвестиционное соглашение с нефтеперерабатывающими компаниями.

По словам Новака, ввод новых мощностей поможет увеличить производство бензина на 4 млн тонн в год, а дизеля — на 30 млн тонн в год.

К слову, новый механизм инвестиционных соглашений действует и для производителей нефтегазохимии. Как рассказал Новак, с данными производителями уже заключили пять подобных соглашений. Планируется инвестировать около 3,5 трлн рублей в нефтегазохимию к 2030 году.