Новак уверен, что платить за газ рублями согласятся все недружественные страны

Некоторые европейские страны уже согласились платить за российский газ в рублях, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак. Со временем на рубли перейдут все недружественные страны, выразил уверенность он.

«Мы будем точно знать уже в мае, как и какими странами будет это осуществляться. Я уверен, что все будут рассчитываться в соответствии с этим механизмом», — передает слова зампреда Правительства РИА Новости.

Новак пояснил, что некоторые европейские страны пересмотрели свою позицию, ознакомившись с механизмом оплаты.

Неделю назад Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли начиная с 1 апреля. Позже власти уточнили механизм нового вида расчетов: покупатели должны открыть рублевый счет в «Газпромбанке» и переводить туда деньги в долларах и евро по курсу Центробанка.