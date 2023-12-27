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Новак спрогнозировал цену нефти марки Brent в 2024 году
80-85 долларов за баррель может стоить нефть марки Brent в 2024 году. Такой прогноз дал вице-премьер России Александр Новак, пишет ТАСС.
Он отметил, что цены в 2023-м были относительно стабильны, на данный момент нефть продается как раз около 80 долларов за баррель. Аналитики, работающие при Минэнерго РФ, тоже считают, что нефть будет стоить в районе 80-85 долларов за баррель, добавил спикер.
Новак также сказал, что именно с учетом такой цены нефти формировали прогноз социально-экономического развития России на 2024 год.
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