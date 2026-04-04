Экономика 4 апреля 2026 17:44

Новак сообщил о сбалансированности внутреннего рынка топлива в России

Фото: government.ru

Внутренний рынок топлива в России сбалансирован и полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Александр Новак.

В кулуарах Международного экономического форума «Абхазия – инвестиции в будущее» он отметил, что с точки зрения физических показателей – производства и потребления бензина внутри рынка – этот баланс присутствует, а отечественный рынок полностью обеспечен бензинами и дизельным топливом.

Напомним, запрет на экспорт бензина из России для нефтяников ввели со 2 апреля до 31 июля. В правительстве пояснили, что эта мера потребовалась для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ, а также в связи с ростом мировых цен на нефть из-за геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Одновременно с этим до 31 июля продолжает действовать запрет на экспорт бензина и дизтоплива для непроизводителей.

#александр новак #топливо #Россия
