Новак сказал, что в Европе могут снова вырасти цены на газ

В Европе рынок газа до сих пор нестабилен. Причем в Евросоюз может «нагрянуть новый виток роста цен на газ». На ценообразование могут повлиять как внешние риски, так и восстановление спроса на данное природное вещество. Такой прогноз дал вице-премьер России Александр Новак.

По словам политика, если любой из внешних рисков реализуется, то цены на энергоресурсы в Европе существенно вырастут.

«Более того, страны ЕС находятся в ситуации, при которой восстановление спроса на газ на фоне относительно низких цен может повлечь за собой новый виток роста цен», – цитирует спикера ТАСС.

Новак подчеркнул, что сейчас рынок газа в Евросоюзе крайне чувствителен к внешним факторам, а именно к конкуренции за энергетические ресурсы с Азией. Как следствие, говорить о том, что Европа эффективно заместила поставки из России, некорректно, считает спикер.

Вице-премьер отметил, что в 2023-м в Евросоюзе стали на 7% меньше потреблять газа (объем снизился до 330 млрд кубометров). Причем падение от уровня 2021 года составило около 20%, что привело к деиндустриализации экономики ЕС.