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Экономика 13 мая 2024 15:18

Новак сказал, что снижать экологические требования к бензину сейчас не будут

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Снижать экологические требования к качеству бензина на данный момент не надо, так как российский рынок полностью обеспечен нефтепродуктами. Об этом заявил кандидат в вице-премьеры РФ Александр Новак, чьи слова приводит ТАСС.

«Могу сразу ответить, что таких мер не требуется на сегодняшний день», — ответил он.

Спикер подчеркнул, что российское правительство ранее приняло все необходимые меры, благодаря которым ситуация на рынке нефтепродуктов остается стабильной. Все предприятия и население полностью обеспечены топливом, заверил Новак.

Более того, сейчас власти стараются не допустить затоваривания нефтеперерабатывающих заводов.

«Мы будем внимательно следить [за тем, чтоб не допустить затоваривания] на федеральных штабах, в которых вы также принимаете участие, как и другие наши коллеги», — резюмировал Новак.

#александр новак #бензин #качество #Экология
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