Новак сказал, что снижать экологические требования к бензину сейчас не будут

Снижать экологические требования к качеству бензина на данный момент не надо, так как российский рынок полностью обеспечен нефтепродуктами. Об этом заявил кандидат в вице-премьеры РФ Александр Новак, чьи слова приводит ТАСС.

«Могу сразу ответить, что таких мер не требуется на сегодняшний день», — ответил он.

Спикер подчеркнул, что российское правительство ранее приняло все необходимые меры, благодаря которым ситуация на рынке нефтепродуктов остается стабильной. Все предприятия и население полностью обеспечены топливом, заверил Новак.

Более того, сейчас власти стараются не допустить затоваривания нефтеперерабатывающих заводов.

«Мы будем внимательно следить [за тем, чтоб не допустить затоваривания] на федеральных штабах, в которых вы также принимаете участие, как и другие наши коллеги», — резюмировал Новак.