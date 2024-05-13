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Новак сказал, что снижать экологические требования к бензину сейчас не будут
Снижать экологические требования к качеству бензина на данный момент не надо, так как российский рынок полностью обеспечен нефтепродуктами. Об этом заявил кандидат в вице-премьеры РФ Александр Новак, чьи слова приводит ТАСС.
«Могу сразу ответить, что таких мер не требуется на сегодняшний день», — ответил он.
Спикер подчеркнул, что российское правительство ранее приняло все необходимые меры, благодаря которым ситуация на рынке нефтепродуктов остается стабильной. Все предприятия и население полностью обеспечены топливом, заверил Новак.
Более того, сейчас власти стараются не допустить затоваривания нефтеперерабатывающих заводов.
«Мы будем внимательно следить [за тем, чтоб не допустить затоваривания] на федеральных штабах, в которых вы также принимаете участие, как и другие наши коллеги», — резюмировал Новак.
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