Новак: Россия намерена не допустить рост цен на топливо выше инфляции

В этом году в России удалось удержать рост цен на топливо. Так, бензин при инфляции в 11,1% подорожал всего на 0,6%, дизель – на 8,4%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. В будущем году эта работа также останется в приоритете, заверил он.

«В следующем году вместе с ФАС мы будем внимательно следить, чтобы рост цен не превышал инфляцию. Для этого у нас есть демпфер – уникальный инструмент, который сглаживает колебания мировых цен», – цитирует его ТАСС.

Удержание роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке не выше инфляции он назвал стратегической задачей на будущий год, которая в этом году «была перевыполнена».

Напомним, ранее он сообщил, что добыча нефти в России может сократиться на 500-700 тысяч баррелей в сутки – падение составит примерно 5-7%. Это станет следствием ответных мер на введение Западом потолка цен на российскую нефть – ответ власти России приняли решение не продавать топливо странам, которые будут настаивать на ограничении его стоимости.