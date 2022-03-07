news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
7 марта 2022  23:06

Новак: Россия может зеркально запретить прокачку газа через «Северный поток 1»

news_top_970_100

Россия имеет право запретить прокачку газа через газопровод «Северный поток 1» в ответ на запрет в отношении «Северного потока 2», однако не делает этого. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Но пока мы этого решения не принимаем. От этого никто не выиграет», — цитирует его РИА Новости. 

При этом Новак отметил, что некоторые европейские политики подталкивают Россию к этому своими заявлениями и обвинениями в ее адрес. 

#александр новак
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное