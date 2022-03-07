Новак: Россия может зеркально запретить прокачку газа через «Северный поток 1»

Россия имеет право запретить прокачку газа через газопровод «Северный поток 1» в ответ на запрет в отношении «Северного потока 2», однако не делает этого. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Но пока мы этого решения не принимаем. От этого никто не выиграет», — цитирует его РИА Новости.

При этом Новак отметил, что некоторые европейские политики подталкивают Россию к этому своими заявлениями и обвинениями в ее адрес.