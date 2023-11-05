Новак: Россия до конца года продолжит дополнительное сокращение поставок нефти

До конца декабря 2023 года Россия продолжит дополнительное добровольное сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов на 300 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщил сегодня вице-премьер РФ Александр Новак.

Он напомнил, что Россия начала добровольное дополнительное сокращение поставок осенью 2023 года. Ожидается, что в декабре будет проведен анализ, на основе которого примут решение о сокращении либо увеличении производства нефти в стране.

«Это является дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года, — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале Правительства. — Дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков».