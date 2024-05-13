Новак: РФ хочет перейти к другой модели развития экономики и запускает новый нацпроект

Совсем скоро в России запустят новый национальный проект под названием «Эффективная и конкурентная экономика». Как сказал кандидат на должность вице-премьера, и.о. зампредседателя правительства Александр Новак, этот нацпроект нужен, чтобы достигнуть национальных целей в области экономики, пишут «Известия».

Он отметил, что Россия планирует перейти к новой модели экономического развития, основанной на росте предложения. Планируемый к запуску нацпроект будет работать на достижение этой национальной цели. В ближайшие несколько месяцев сформировать этот проект является одной из ключевых задач, рассказывает Новак.

Ключевыми задачами топливно-энергетического комплекса станет обеспечение внутреннего рынка качественными энергоресурсами, а также реализация экспортного потенциала.

Спикер добавил, что в России намерены обеспечить такое производство и качество продукции, которое будет развивать, поддерживать и обеспечивать как предприятия внутренней экономики и промышленности РФ, так и население.