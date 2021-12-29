Новак рассказал о готовности России увеличить добычу газа для поставок в Европу

Россия готова увеличить добычу и поставки газа, чтобы удовлетворить спрос на этот вид топлива в Европе. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью РБК.

«Физически мы готовы увеличить объемы добычи и поставок. Ресурсная база, которая есть в России, позволяет обеспечивать спрос европейских потребителей в любых объемах», — подчеркнул вице-премьер.

Вместе с тем Новак уточнил, что увеличение добычи представляет собой не самый быстрый процесс. Политика же Европейского Союза, добавил он, была направлена на сокращение спроса на российский газ.

По словам вице-премьера, ПАО «Газпром» необходимы «долгосрочные контракты, потому что для увеличения добычи требуются большие инвестиции, которые должны окупаться в длительном периоде».

Ранее биржевая стоимость газа в Европе на некоторое время превысила 2 тыс. долларов за 1 тыс. куб. метров. Такой скачок цен был связан с наступающими холодами, а также с аномально низкими запасами в европейских газовых хранилищах.