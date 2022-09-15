Новак рассказал, чем Россия заменит не работающий из-за санкций «Северный поток – 2»

Газопровод «Сила Сибири – 2» может стать для России фактической заменой магистрали «Северный поток – 2», убежден вице-премьер РФ Александр Новак. «Сила Сибири – 2» построен для поставок газа в Китай, напомнил он.

«Ну фактически да», – ответил Новак на вопрос о возможной замене, выступая в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Новак также отмечал, что окончательная договоренность с Китаем по газопроводу «Сила Сибири – 2» ожидается в ближайшее время. По его словам, объем поставок составит 50 млрд кубометров газа в год. В сентябре газ в Китай поставлялся сверх суточных контрактов – государство наращивает заявки, отмечает «Газпром».

Напомним, сертификацию «Северного потока – 2» власти ФРГ приостановили после того, как президент России Владимир Путин заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. При этом жители и некоторые политики Германии неоднократно призывали запустить газопровод на фоне того, что «Северный поток – 1» работает не на полную мощность.