Новак предложил законодательное регулирование майнинга криптовалют в России

За введение в России законодательного регулирования майнинга криптовалют и сбор с отрасли налогов выступил вице-премьер Александр Новак. Об этом он рассказал в ходе встречи с фракциями в Госдуме, передает РИА Новости.

По его словам, свободные энергетические мощности в стране есть, и их можно для этого использовать.

«По поводу майнинга. Регулированием занимается Минфин с ЦБ. Мое лично мнение, позиция, что это надо в принципе легализовывать, вводить нормальную систему экономической действительности, вводить систему налоговых отношений», — пояснил Новак.

Законопроект о регулировании криптовалют было поручено внести в правительство Минфину совместно с Банком России. При этом министерство и ЦБ сохраняют по этой теме принципиальные разногласия.

18 февраля Минфин России внес в Правительство законопроект о регулировании криптовалют. В частности, он предложил сохранить запрет на их использование как платежного средства в России, ввести идентификацию и онлайн-тестирование для инвесторов в такие активы, а также определить понятие цифрового майнинга.

Банк России же разработал два законопроекта, запрещающих выпуск и оборот криптовалют в стране, а также предложил штрафы за нарушение этих требований.