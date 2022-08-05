Новак: Поставки российского газа в Турцию будут оплачиваться в рублях

На встрече в Сочи Президент России Владимир Путин договорился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом об оплате российского газа в рублях. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Видео с его комментариями по итогам переговоров публикуют телеграм-каналы.

Оплачивать голубое топливо в рублях Турция будет частично, пояснил Новак. «Мы переходим постепенно на национальные валюты, и на первом этапе часть поставок будет оплачиваться в российских рублях. Это действительно новый этап, новые возможности, в том числе для развития нашей денежно-финансовых отношений».

Россия выполняет указ Путина по выходу на товарооборот в размере 100 млрд долларов и упрощению процедур, которые позволяют сотрудничать с турецким бизнесом, добавил Новак.

Напомним, встреча Путина и Эрдогана в Сочи продлилась сегодня более четырех часов.