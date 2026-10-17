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Экономика 17 октября 2026 00:49

Новак оценил существующий в России дефицит бензина в 5%

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Новак оценил существующий в России дефицит бензина в 5%
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Дефицит автомобильного бензина на внутреннем рынке России составляет на данный момент примерно 5%. Об этом заявил курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ИС «Вести», данном в кулуарах Российской энергетической недели.

«Что касается автомобильных бензинов, здесь пока на внутреннем рынке сохраняется достаточно напряженная ситуация, хотя она улучшается в последние несколько недель, и мы это видим по ситуации на заправках и в регионах. Но, тем не менее, есть еще частичный дефицит на рынке – около 5%», – поделился своим видением ситуации заместитель Премьер-министра России.

По словам Новака, для покрытия дефицита власти страны работают над переносом ремонта нефтеперерабатывающих заводов «вправо», тогда как компании «максимально увеличивают мощности производства» и импортируют бензин из других стран.

«Эта работа ведется в каждодневном режиме <...>», – заверил он и добавил, что Правительство, Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба также уделяют внимание контролю за ценами и недопущению их завышения.

Ранее, 14 октября Новак, заявлял о значительном улучшении ситуации на топливном рынке России, объяснив это возвращением НПЗ к работе после ремонтов. До этого, в начале октября, он утверждал, что ущерб от атак украинских беспилотников на нефтяные заводы в последнее время значительно снизился, а владеющие ими компании научились быстрее возвращать поврежденное оборудование в эксплуатацию.

Еще весной, 1 апреля, введенные ранее ограничения на экспорт бензина распространили на непосредственных производителей нефтепродуктов. Запрет на экспорт бензина, как и эмбарго на поставки за рубеж дизельного топлива, судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с мощностью переработки менее миллиона тонн топлива в год), были введены еще раньше.

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за ударов украинских БПЛА по НПЗ. В конце августа в России временно разрешили продавать на АЗС бензин и дизельное топливо экологических классов К2–К5 («Евро-2» – «Евро-5»). Мера будет действовать до 30 июня следующего, 2027 года.

С 1 июня оказались запрещены поставки за рубеж авиационного керосина. Позднее, 8 июля, был введен полный запрет на экспорт дизельного топлива. Эмбарго продлевалось в конце июля, в конце августа и в конце сентября.

После переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа ограничения для производителей были сняты. Предполагается, что поставлять дизель будут отдельные нефтяные компании по квотам. При этом ограничения для непроизводителей действуют до 31 января 2027 года. Обсуждается и возможность введения до конца 2026-го запрета на экспорт сжиженных углеводородных газов непроизводителями.

В сентябре Владимир Путин сначала заметил, что не отремонтированы лишь 10% поврежденных атаками НПЗ, а потом выразил уверенность, что страна должна быть готова к потенциально возможному дефициту топлива. В конце первого месяца осени он ограничил доступ к некоторым видам информации о топливно-энергетическом комплексе, включая сведения об объемах переработки и производства товаров отечественными НПЗ.

В Татарстане за предыдущую неделю вновь подорожал как бензин всех марок, так и дизельное топливо. Согласно данным Татарстанстата, с 5 по 12 октября бензин АИ-92 вырос в цене на 0,30%, с 68,80 до 69,01 рубля за литр, АИ-95 – на 0,27%, с 74,04 до 74,23 рубля, АИ-98 и выше – на 1,71%, с 99,25 до 100,94 рубля, а дизель – на 0,8%, с 80,24 до 80,30 рубля.

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#цены на топливо #цены на бензин #александр новак
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