Новак о Татарстане: Один из ведущих нефтехимических центров России

Татарстан известен своими богатыми нефтяными ресурсами и по праву считается одним из ведущих химических и нефтехимических центров России. Такими словами поприветствовал участников Татарстанского нефтегазохимического форума вице-премьер РФ Александр Новак.

«Республика является лидером научно-технического прогресса и импортозамещения в отрасли», – сказал он.

По словам вице-премьера РФ, залогом успешного развития нефтегазохимического комплекса также служит кадровый потенциал.

«[Это] профессионалы, которые своим ежедневным кропотливым трудом заложили прочные основы нефтехимической отрасли региона и сегодня продолжают обеспечивать ее устойчивое развитие», – заявил Новак.