news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 26 августа 2025 11:44

Новак о Татарстане: Один из ведущих нефтехимических центров России

Читайте нас в
Телеграм

Татарстан известен своими богатыми нефтяными ресурсами и по праву считается одним из ведущих химических и нефтехимических центров России. Такими словами поприветствовал участников Татарстанского нефтегазохимического форума вице-премьер РФ Александр Новак.

«Республика является лидером научно-технического прогресса и импортозамещения в отрасли», – сказал он.

По словам вице-премьера РФ, залогом успешного развития нефтегазохимического комплекса также служит кадровый потенциал.

«[Это] профессионалы, которые своим ежедневным кропотливым трудом заложили прочные основы нефтехимической отрасли региона и сегодня продолжают обеспечивать ее устойчивое развитие», – заявил Новак.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#александр новак #татарстанский нефтегазохимический форум
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025
На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

25 августа 2025