Новак назвал подход Украины к газовому вопросу иждивенческим

Вице-премьер Александр Новак назвал иждивенческой позицию Украины по газовому вопросу, передает РИА Новости.

«Ведут себя, как будто им кто-то постоянно что-то должен. Россия должна что-то, Европа должна, США должны, иждивенческий чисто подход. Вот вы обязаны использовать нашу газотранспортную систему, вы обязаны поставлять в Европу, для того чтобы мы могли реверсом брать оттуда», — сказал Новак в интервью Сергею Брилеву в программе «Вести в субботу» на канале «Россия-1».

Он также выразил удивление, что Киев продолжает покупать газ через реверс и, таким образом, переплачивает за него около 20 — 30% .

«Возникает вопрос, а почему вы не берете напрямую газ из Российской Федерации, тот же газ, который вы отбираете во время транзита, и, соответственно, платите за него на 20 — 30 процентов дороже», — отметил вице-премьер.

С 2015 года Украина не покупает газ у России напрямую и вместо этого закачивает в хранилища топливо, полученное по так называемому виртуальному реверсу. Эта схема позволяет Киеву отбирать российский газ из транзитных объемов, идущих в Европу.

Контракт на транзит российского газа через Украину действует до конца 2024 года. Киев настаивает на продлении соглашения, апеллируя тем, что транзит газа из России в обход, нанесет серьезный удар по украинской экономике.

Ранее Украина опасалась потерять свои доходы от транзита после запуска газопровода «Северный поток-2», против строительства которого активно выступала вместе с США, Польшей и странами Прибалтики.

Президент РФ Владимир Путин при этом подчеркивал, что «Северный поток-2» — это коммерческий проект, который выгоден для стран Европы.