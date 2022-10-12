Новак: На польском участке «Дружбы» была технологическая неисправность

На участке нефтепровода «Дружба», проходящем по территории Польши, была обнаружена технологическая неисправность. Об этом сказал вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах «Российской энергетической недели», передает ТАСС.

«Я так понимаю, что там была какая-то технологическая неисправность, но она, вроде бы, уже восстановлена», – ответил он.

Александр Новак при этом не стал комментировать, могла ли на данном участке произойти диверсия. Необходимо, чтобы специалисты обследовали этот случай и дали свое заключение, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», проходящего по территории Польши, зафиксирована утечка. Уполномоченный польского Правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил, что речь идет лишь о «случайном повреждении». При этом вице-премьер Сербии Зорана Михайлович высказала мнение, что авария на «Дружбе» — продолжение диверсии на «Северных потоках».