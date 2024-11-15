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Новак на форуме РОСТКИ: Отношения России и КНР сегодня находятся в высшей точке
Многолетние взаимоотношения России и Китая прошли испытание временем и на сегодняшней день находятся в высшей исторической точке. Об этом на пленарном заседании форума «РОСТКИ» сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.
«За 75 лет связи России и Китая прошли проверку временем. Сегодня они находятся на беспрецедентно высоком уровне. Особую роль играют взаимоотношения лидеров наших стран. С начала года прошли уже три встречи Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента России Владимира Путина», – напомнил он.
Новак отметил продолжающийся рост товарооборота между нашими странами. Он подчеркнул, что сегодня создаются все условия для сотрудничества между предпринимателями России и Китая.
«В следующем году ожидаем рост взаимного экспорта» – заключил Новак.
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