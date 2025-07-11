Новак допустил полный запрет экспорта бензина в августе-сентябре

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что в августе или сентябре может быть введен полный запрет на экспорт бензина, если рыночная ситуация того потребует. Об этом он сообщил журналистам на полях Нефтяного саммита в Татарстане. По словам Новака, решение будет принято в ближайшие дни после анализа ценовой динамики на бирже. Он подчеркнул, что такие меры уже применялись в периоды пикового спроса для стабилизации внутреннего рынка.

Ранее источники, знакомые с обсуждением на совещании у Новака, сообщили, что в случае резкого роста цен власти готовы оперативно ввести ограничение, включая нефтяные компании. Профильные ведомства уже технически подготовлены к возможному введению запрета, однако пока продолжают мониторинг ситуации. С начала марта по конец августа в России уже действует частичный запрет на экспорт бензина для трейдеров и небольших производств.

Для стабилизации топливного рынка Новак поручил нефтекомпаниям ускорить выход НПЗ из ремонтов и соблюдать производственные графики. Минэнерго и ФАС должны проанализировать рентабельность автозаправочных станций, а РЖД – устранить проблемы с логистикой и простоем вагонов. Также было указано на необходимость заключать прямые договоры между производителями и потребителями топлива, минуя биржевые перекупки.