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Общество 11 июля 2025 17:37

Новак допустил полный запрет экспорта бензина в августе-сентябре

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Вице-премьер России Александр Новак заявил, что в августе или сентябре может быть введен полный запрет на экспорт бензина, если рыночная ситуация того потребует. Об этом он сообщил журналистам на полях Нефтяного саммита в Татарстане. По словам Новака, решение будет принято в ближайшие дни после анализа ценовой динамики на бирже. Он подчеркнул, что такие меры уже применялись в периоды пикового спроса для стабилизации внутреннего рынка.

Ранее источники, знакомые с обсуждением на совещании у Новака, сообщили, что в случае резкого роста цен власти готовы оперативно ввести ограничение, включая нефтяные компании. Профильные ведомства уже технически подготовлены к возможному введению запрета, однако пока продолжают мониторинг ситуации. С начала марта по конец августа в России уже действует частичный запрет на экспорт бензина для трейдеров и небольших производств.

Для стабилизации топливного рынка Новак поручил нефтекомпаниям ускорить выход НПЗ из ремонтов и соблюдать производственные графики. Минэнерго и ФАС должны проанализировать рентабельность автозаправочных станций, а РЖД – устранить проблемы с логистикой и простоем вагонов. Также было указано на необходимость заключать прямые договоры между производителями и потребителями топлива, минуя биржевые перекупки.

#александр новак #Татарстан #нефтяной саммит #бензин
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