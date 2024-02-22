Ноутбуки и игровые приставки: что чаще всего дарят мужчинам на 23 Февраля

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Продажи автотоваров, мужских наборов для гигиены и игровых приставок с ноутбуками выросли в преддверии Дня защитника Отечества. Такую аналитику прислала пресс-служба маркетплейса Ozon на запрос «Татар-информа».

«Самый интенсивный рост в преддверии 23 Февраля показывают игровые приставки и ноутбуки, увеличив штучные продажи на 264%», — сообщили в пресс-службе маркет-плейса.

К середине февраля повышается спрос на традиционные варианты подарков, такие как «Электроника» (на 43% выше спрос), «Автотовары» (на 120%), «Подарочные наборы уходовых средств» (на 119%), «Мужские наборы для гигиены» (на 193%). Данные товары являются популярными вариантами подарков с маркетплейса как в Татарстане, так и по всей России.

Также в топе продаж из года в год товары категории Home, которая в прошлом году показала рост в 2,5 раза. Мужчинам чаще всего дарят посуду, инструменты и домашний текстиль. Средний чек вырос на 16%.

Пик закупок подарков к 23 Февраля у женщин приходится за 10 и за четыре дня до праздника, узнали аналитики маркетплейса.