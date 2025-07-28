«Нотки Эфиопии в сибирском джазе»: как «Джаз в Кремле» пересек экватор

Самый душевный open-air-фестиваль «Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер» продолжает радовать казанцев импровизационной музыкой в сердце Казани. Как прошел четвертый концерт фестиваля — в репортаже «Татар-информа».





Фото: © пресс-служба фестиваля

На экваторе джаза

Первый концерт фестиваля прошел в непогоду, но, к счастью, на экваторе (это был 4-й концерт из 7) оказалось солнечно. Гостей в этот вечер пришло много — все билеты до одного были проданы.

Пройдя билетный контроль под арками Присутственных мест, люди тут же шли в очередь за бесплатными прохладительными — кажется, многие гости на этом фестивале не впервые. Каждый концерт цветные лимонады с музыкальными вкусами (фьюжн, блюз и джаз) ненавязчиво напоминают, кто генеральный спонсор сего события — группа компаний «ФСК».

С холодными лимонадами и брошюрами «Фриссона» народ занимал свои места под стенами Консистории. Более солидные гости садились за столики на летней террасе кафе. У сцены по-прежнему сыпал остротами ведущий Григорий Важов, а репродуктор все повторял свой рекламный текст: «Ми-8, Ми-38, легкие «Ансаты»!». «Джаз в Кремле» продолжает объединять одинокие сердца, и в этот раз гости могли заполнить анкету, чтобы найти себе пару на выступление Николая Моисеенко 7 августа (пройдет в рамках фестиваля).

Наконец, на сцене показалась «министр джаза Татарстана» и президент «Джаза в Кремле» Ольга Скепнер, которая после недолгого предисловия пригласила к микрофонам трио Алексея Подымкина.

Фото: © пресс-служба фестиваля

Сибирский джаз

Барнаульский музыкант и продюсер Алексей Подымкин свой первый джазовый квинтет собрал в далеком 1985 году — ровно 40 лет назад. Первый альбом Алексей записал через 10 лет, это был «Silver Quintet» при участии трубача Андрея Лобанова. Сам Подымкин этим юбилеям значения не придает.

За эти сорок лет он успел организовать более 17 гастрольных туров по России для артистов Старого и Нового Света, а также спродюсировать несколько альбомов. В прошлом году у Подымкина вышел альбом «BIORHYTHM», на котором записаны аранжировки авторской музыки для биг-бенда и солирующего рояля. До записи альбома многие композиции звучали только в камерных составах. Некоторые из пьес, вошедших в альбом, были написаны почти 30 лет назад. Для создания альбома был объявлен сбор средств, который превзошел все ожидания.

Но о «BIORHYTHM 2» говорить пока рано, сейчас музыкант работает над двумя другими программами. Одна из них – аранжировки наиболее известных номеров из сюиты Эдварда Грига «Пер Гюнт» («Песня Сольвейг», «Танец Анитры», «Смерть Озе»).

«Все это аранжировано для джазового трио и — вы не поверите — для оркестра русских народных инструментов», — рассказал журналистам Подымкин.

Вторая программа также связана с оркестром русских народных инструментов, но уже при участии джазового квартета. Это аранжировки пьес из цикла «Времена года» Петра Чайковского. Обе премьеры запланированы на 21 марта следующего года в Барнауле.

Фото: © пресс-служба фестиваля

«Каждый концерт уникален»

Вместе с музыкантом из Сибири на экваторе фестиваля выступила джазовая певица с африканскими корнями София Ацбеха Негга. На фестиваль Ольги Скепнер София попала впервые. В 19 лет она стала суперфиналисткой телепроекта «Синяя птица», а сейчас ее называют восходящей звездой джазовой сцены. «Это определенный уровень или мастерства, или публичности», — рассуждала о звездности София на пресс-подходе.

«Я выбираю песни сама — из тех, которые мне нравятся. Периодически я нахожу что-то интересное или приходят новые идеи для аранжировки», — рассказала корреспонденту София о составлении программы выступления.

Каждый концерт София считает уникальным, независимо от региона. Как отмечал Подымкин, и в Сибири живут не только «суровые парни».

«Хотим создать праздник, поделиться искусством джазового исполнения. Хотим, чтобы слушатель почувствовал удовольствие от творчества, которое испытываем мы», — рассказала певица.

Фото: © пресс-служба фестиваля

«Отец и дети»

В Казань Алексей Подымкин приехал не в первый раз. В этом же самом фестивале он участвовал как минимум дважды. На XIX сезон он приехал с молодыми музыкантами Михаилом Дмитриевым (контрабас) и Омаром Саидовым (ударные), «отец и дети» — в шутку назвала Скепнер это трио.

Основная часть программы обкатана на многочисленных турах: одна часть — это джазовые стандарты (почти все они были исполнены в авторской аранжировке); другая — авторские композиции из нового альбома. В этот раз прозвучали две «практически премьеры».

После динамичного разогрева к трио Подымкина присоединилась София Негга. Звучали классические «Goody, Goody» и «In a Sentimental Mood», очаровательный «Nature Boy», темы «Summer Place», «Stars Never Know» и «Walked» из дебютного альбома Софии «S.A.N.» (2024).

Фестиваль проходит на открытой площадке, но для акустики это значения не имеет — угадать ее невозможно, считает София, «всё зависит от звукорежиссера». В то же время пространство в тот вечер от джаза отделить было нельзя. Помнится, на первом концерте Ольга Скепнер говорила, что на фестивале прозвучит традиционный джаз, и, кажется, это был он. Присутственные места на несколько часов погрузились в совершенно другое время, а вместе с трио Подымкина Софии подыгрывали желтые стены здания Присутственных мест с его красными крышами, вершины башни Сююмбике и Благовещенского собора — все смешалось в розовом свете этого летнего вечера.

Фото: © пресс-служба фестиваля

Но на этом фестиваль не заканчивается. До заключительного концерта сезона, на котором выступит заслуженный артист России Евгений Маргулис, осталось еще два уникальных по своему звучанию вечера. Через несколько дней, 31 июля, выступит московская группа QASQAD, соединившая в себе нео-джаз, хип-хоп и рок, а 7 августа — саксофонист, руководитель музыкального коллектива шоу «Перепой звезду!» на Первом канале Николай Моисеенко.

Билеты на концерты фестиваля можно приобрести на официальном сайте фестиваля. Официальный сайт: https://jazzkazan.ru Telegram-канал: https://t.me/jazzkazan Группа VK: https://vk.com/jazz_kremlin_kazan

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