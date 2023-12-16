Noticias Urbanas: Аргентина передаст два российских вертолета Украине

Аргентина приняла решение передать Украине два российских вертолета Ми-171E. Обеим машинам необходим ремонт, сейчас они не могут подняться в воздух, заявляет Noticias Urbanas, ссылаясь на аргентинские ВВС.

«ВВС объявили, что пожертвуют два российских вертолета Mи-171E Украине», — отмечается в сообщении.

Москва передала вертолеты Буэнос-Айресу в 2011 году в гражданском исполнении. Ожидалось, что машины будут использоваться в арктических проектах и их число в дальнейшем может быть увеличено.

Напомним, новый Президент Аргентины Хавьер Милей объявил, что видит в качестве своих основных союзников США и Израиль, а сотрудничество с Россией, КНР, Бразилией и БРИКС в целом считает бессмысленным.