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Ру Тат
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25 октября 2021  04:44

Нотариус, представители налоговой и ЖКХ проведут консультации для нижнекамцев

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Для жителей Нижнекамского района проведут неделю приема граждан. Консультации будут проходить в общественной приемной Уполномоченного по правам человека в Татарстане, сообщается на сайте районной администрации. 

25 октября с часу дня на интересующие вопросы граждан ответит и. о. директора Департамента строительства, ЖКХ и благоустройства Нижнекамска Артем Анисимов. 

На следующий день прием проведет нотариус Нижнекамского нотариального округа, начало мероприятия в три часа дня. 

28 октября с трех часов дня граждан проконсультируют представители налоговой инспекции.

Предварительно записаться можно по телефонам 8 (8555) 36-05-62, 89173991974.

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