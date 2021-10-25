Нотариус, представители налоговой и ЖКХ проведут консультации для нижнекамцев

Для жителей Нижнекамского района проведут неделю приема граждан. Консультации будут проходить в общественной приемной Уполномоченного по правам человека в Татарстане, сообщается на сайте районной администрации.

25 октября с часу дня на интересующие вопросы граждан ответит и. о. директора Департамента строительства, ЖКХ и благоустройства Нижнекамска Артем Анисимов.

На следующий день прием проведет нотариус Нижнекамского нотариального округа, начало мероприятия в три часа дня.

28 октября с трех часов дня граждан проконсультируют представители налоговой инспекции.

Предварительно записаться можно по телефонам 8 (8555) 36-05-62, 89173991974.