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Нотариальная Палата Татарстана помогла 15 участникам СВО, находящимся в госпитале
Нотариальная палата Татарстана помогла 15 участникам СВО, которые сейчас находятся в госпитале, совершить нотариальные действия. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» «Итоги Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи в РТ» рассказала исполняющая обязанности исполнительного директора Нотариальной палаты РТ Лилия Камалова.
Она отметила, что с начала этого года Нотариальная палата РТ проводит ежемесячные консультации для участников СВО, в том числе в госпиталях.
«Недавно наш нотариус выехала в госпиталь. Выяснилось, что нескольким бойцам нужно было совершить нотариальные действия. В тех условиях, которые предоставлял госпиталь, было невозможно это сделать, но руководство военнослужащих пошло навстречу, для них был организован выезд непосредственно в контору. Их приняли без очереди, и таким образом было совершено порядка 15 нотариальных действий», – рассказала Лилия Камалова.
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