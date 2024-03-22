Ностальгия по «Секретным материалам» и доцифровой эре: открылась digital-выставка NUR NOW

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Мультимедийном историческом парке «‎Россия — Моя история» открылась выставка цифрового искусства NUR NOW. С помощью 154 проекторов одновременно в 26 залах павильона №1 демонстрируются более 140 работ цифровых художников их 14 стран мира. Участниками выставки стали digital-творцы из России, Чили, Нидерландов, Тайваня, Бразилии, Франции, Австрии, Китая, США, Италии, Германии, Турции, Японии и Колумбии.

На площади 3 тысячи квадратных метров представлены как цифровые диарамы фантазийных городов, так и art’ы, отсылающие к популярному в 1990-х сериалу «Секретные материалы» или акцентирующие на микродвижениях цветов, ассоциирующиеся с примитивной графикой компьютерных игр прошлого и т.д.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Один из цифровых художников, экспонирующихся на выставке, — Артем Филиппов из Казани, среди digital-художников известный под ником Atmonez. В прошлом году он создавал для фестиваля цифрового искусства НУР видеомэппинг на Спасской башне Казанского Кремля, а также мэппинг на здании магистрата — для двух предыдущих фестивалей. Для выставки NUR NOW артист, как называют себя сами цифровые художники, представил четыре работы одной серии — с ностальгией по нецифровому миру.

«Ник Atmonez составной. Раньше у меня была студия 3D-графики Atmosphera. Мы занимали призовые места, проводили лекции, мероприятия. Первая часть моего ника Atmo — отсюда. N — сокращённое and, как „и“. ez означает легко. На этой выставке представлена моя работа, которая была создана давно. Ее выбрали организаторы конкретно для этой выставки. Этой работой я хотел напомнить, что будущее собраноно из старых вещей, деталей, которые мы просто усовершенствуем, добавляя что-то новое. А на самом деле ничего нового особенно не изобретается», — рассказал Филиппов «Татар-информу».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вне выставки и больших проекций, пояснил он также, цифровые арты существуют в интернете, а создаются как порыв души, как желание что-то показать, рассказать. Каждую работу цифровой художник сопровождает описанием, разъясняя вкладываемый им смысл.

«Для комьюнити артистов, художников, 3D-графиков интересно, как я это создавал. Я с ними делюсь информацией, советы даю. В соцсетях, не связанных с блокчейном, такой арт никому не принадлежит, но у того, кто его создал, есть авторские права. Это все создаётся для саморекламы и для саморазвития», — пояснил Atmonez.

Однако подход очень эффективный. Так Артем Филиппов стал сотрудничать с производителем кухонной техники Hanza, спортивного бренда Adidas, авиакомпанией Utair и производителем компьютерной периферии Reiser.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Под куполом павильона посетители увидят работу колумбийского дизайнера, художника и педагога Хорхе Мартинеза (Jorge Martinez). Проекция длится 8 с половиной минут. За это время зрители увидят и просторы Вселенной, и визуализацию передачи нервных импульсов животными клетками, и проносящийся в толще морского мира планктон, и т.д.

Организаторы называют выставку тизером Международного фестиваля цифрового искусства НУР. Как ранее сообщал «Татар-информ», в этом году он пройдет в Казани не осенью, а весной — с 24 по 26 мая десять площадок города будут преображены digital-художниками в цифровые произведения искусства.

«Как вы знаете, эта выставка цифрового искусства — тизер фестиваля медиаискусства НУР, который в этом году будет проходить в конце мая. Мы надеемся, что в это время будет чуть теплее, а поэтому и приятнее передвигаться по маршруту фестиваля. Будут и новые локации, и новые художники. Четыре года назад, когда мы начинали этот фестиваль, в России это был такой первый крупный опыт, который собирал цифровых художников из разных стран мира. И сегодняшняя выставка про ощущения сегодня, про то, каким художники видят мир сегодня. Цифровое искусство разное — противоречивое, непонятное, странное. Все мнения принимаются. Но что есть, то есть», — сказал, открывая выставку основатель и куратор фестиваля НУР Рашид Османов.

Выставка NUR NOW в Мультимедийном историческом парке «‎Россия — Моя история» будет работать во время весенних школьных каникул — до 31 марта.